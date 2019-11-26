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Samsun'da kaçak avcılığa geçit verilmiyor

Gökçeçakmak İçme Suyu Barajı Gölü'nde, kaçak avcılıkla mücadele için denetimler yapıldı.

İHA | 26.11.2019 - 15:33..
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Samsun'un Çarşamba ilçesi sınırlarında bulunan Gökçeçakmak İçme Suyu Baraj Gölü'nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve Ağcagüney İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

CANLI BALIKLAR SUYA BIRAKILDI

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Gökçeçakmak İçme Suyu Baraj Gölü'nde yasa dışı avcılık faaliyetine devam etmek isteyen kişiler tarafından zaman zaman baraj gölü içerisine ağ sermek suretiyle avcılık girişiminde bulunulmaktadır.

Samsun'da kaçak avcılığa geçit verilmiyor


İlçe Müdürlüğümüze duyarlı vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbar üzerine Ağcagüney İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte bahse konu bölgede yapılan denetimde su içerisinde serili vaziyette 100 metre civarında misina ağı tespit edilmiş olup, vatandaşlarında yardımları ile ağ çekilmiş ve göl temizlenmiştir. Ağda yakalanmış bulunan canlı balıklar suya iade edilmiştir. Kontrol ve denetim faaliyetlerimiz rutin olarak devam edecektir." denildi.

Samsun'da kaçak avcılığa geçit verilmiyor

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