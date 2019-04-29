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Samsun'da kaçan bekçiler uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da bir binanın bodrum katında bulunan iki şahıs polisi görünce kaçtı. Yakalanan iki kişinin hem üzerinden, hem de bodrum katından bonzai çıktı.

İHA | 29.04.2019 - 19:08..
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Samsun'un Canik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı mahalle bekçilerinin yaptığı çalışmalar esnasında Soğuksu Mahallesi’nde bir binanın önünde bekleyen ve binanın bodrum katında bulunan iki şahıs görevlileri görünce kaçmaya başladı. Bekçiler, kovalamaca sonucu şahısları yakaladı.

BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların kaçmış olduğu bodrum katı kontrol edildiğinde 16 paket satışa hazır vaziyette ve 2 parça halinde 10 gram, ayrıca 2 paket halinde 11,66 gram bonzai elde edildi.

ADLİYE'YE SEVK EDİLDİLER

Olay kapsamında yakalanan M.M.K. ile A.K.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik bürosunda sorgusu tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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