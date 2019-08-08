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Samsun'da kaçan boğaları 'Boğa Yakalama Timi' yakalayacak

İlkadım ilçesinde oluşturulan tim, bayramda kaçan kurbanlıkları yakalayarak sahiplerine teslim edecek. Tim 7/24 görevde olacak.

İHA | 08.08.2019 - 09:41..
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Her Kurban Bayramı’nda ülkenin dört bir tarafında görülen boğa kaçma olaylarının önüne geçmek isteyen Samsun'un İlkadım Belediyesi, kendi bünyesindeki personele eğitim vererek 'Boğa Yakalama Timi' oluşturdu.

TATBİKATI BİLE YAPILDI

4 kişi ve 2 ekip olarak hizmet verecek olan tim, İlkadım Belediyesi Hayvan Pazarı’nda tatbikat gerçekleştirdi. Kaçan boğaları yakalayarak sahiplerine teslim eden tim görevlileri, vatandaşlardan da tam not aldı. Motorize olarak da olaylara hızlı reaksiyon veren boğa timinin kullandığı iğneler, hem hayvana hem de etinin yenmesine zarar vermiyor.

Samsun'da kaçan boğaları 'Boğa Yakalama Timi' yakalayacak

7/24 MÜDAHALE

Boğaların yakalanıp, zarar verilmeden tekrar sahiplerine verileceğini ifade eden İlkadım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Onur Akça, “Belediye olarak boğa yakalama timi oluşturduk. Vatandaşlarımız 153 Zabıta Hattı’nı arayarak, boğalarının kaçtığını haber verdiğinde ekiplerimiz, 7/24 olaylara müdahale edecekler. Hayvanlarda kullandığımız iğneler, tamamen hayvana zarar vermeyen iğnelerdir. Etlerinin yenmesinde bir sıkıntı oluşturmuyor.” dedi.

Samsun'da kaçan boğaları 'Boğa Yakalama Timi' yakalayacak

"SALDIRGAN ŞEKİLDE YAKLAŞMAYIN"

Kaçan hayvanlara ilk müdahalenin önemli olduğunu ve hayvanlara sakin bir şekilde yaklaşılması gerektiğinin altını çizen Onur Akça, “Kaçan hayvanlara biz gelene kadar saldırgan bir şekilde yaklaşılmaması gerekiyor. Hayvana saldırgan bir şekilde yaklaşırsanız, bu hayvanda korku oluşturuyor. Hayvan da ürktüğü için daha sert hareketler yapıyor. Bunun için kaçan hayvanlara daha sakin müdahale edilmesi gerekiyor. Korkutmadan yaklaştıklarında hayvanlar da sakinleşecektir. Böylece sıkıntı çözülmüş olacaktır. Kaçan hayvanlar da olmayacaktır." diye konuştu.

Samsun'da kaçan boğaları 'Boğa Yakalama Timi' yakalayacak

ŞİDDET KAYNAKLI OLABİLİR

"Hayvanların kaçmasının başlıca sebebi, şiddet görmesinden kaynaklı diye düşünüyorum." diyen Akça, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir boğa kaçma durumunda 153 Zabıta Hattı’nı arayarak, bizleri arayarak yardım isteyebilirler.”

Boğa Yakalama Timi, Kurban Bayramı süresince mallarını kaçıran vatandaşlara veterinerler, zabıtalar ve diğer görevlilerle birlikte hizmet verecek.

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