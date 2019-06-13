Samsun'da kamyonet ve tır kazası: 3 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesi Çevre Yolu Badırlı Köprüsü'nde, Mehmet Bayar idaresindeki tır, rampa aşağı giderken aniden yavaşlayan önündeki bir araca çarpmamak için fren yaptı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Sağanak yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda kayan tır, ters yöne döndü ve bu sırada arkadan gelen Selim Başgöl yönetimindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yoldan çıkarak, su kanalına yuvalandı.

3 YARALI

Kazada, kamyonet sürücüsü Selim Başgöl ile kamyonette bulunan Faruk Akıcı ve yabancı uyruklu bir genç yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



