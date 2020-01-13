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Samsun'da kamyonunun üzerinden düşen şoför öldü

Samsun'da kamyon üzerindeki brandayı açarken düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti.

İHA | 13.01.2020 - 01:35..
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Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde, limana mandalina getiren Mehmet Güngör (54) meyvelerin boşaltılması için kamyonunun üzerine çıkarak brandayı açmak istedi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada yere düşen Güngör ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Güngör, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kamyonunun üzerinden düşen şoför öldü

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