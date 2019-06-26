Samsun'da kargoyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum’dan kargo yoluyla Samsun’a sentetik ecza hap geleceği bilgisini aldı.

Narkotik ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu içerisinde uyuşturucu etkisi veren sentetik ecza hap bulunan gönderinin olduğu kargoyu tespit etti ve kargo paketine el koydu.

Narkotik polisi, olayla ilgili paketin sahibi F.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı.

F.Ö.’nün Canik ilçesinde bulunan iş yerinde yapılan aramada; 1 adet tabanca ve 4 adet mermi ile birlikte, F.Ö. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen A.O.H. de yakalanarak gözaltına alındı.

KARGOCU TACİRLERİN 2'Sİ CEZAEVİNDE

Polisteki sorguları tamamlanan 2 şahıs da tutuklanarak, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.





