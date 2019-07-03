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Samsun'da kimliksiz şahıs polislere tekme atmaya çalıştı

Bekçilere kimliğini göstermek istemeyen Irak uyruklu genç, olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı.

İHA | 03.07.2019 - 09:10..
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Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Parkı'nda devriye gezen bekçiler, Irak uyruklu S.O.S.O.'dan (18) şüphelendi ve kimliğini göstermesini istedi.

Kimliğini göstermek istemeyen şahıs, bekçilere zorluk çıkardı.

Bunun üzerine bekçiler, olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bekçilerle birlikte Irak uyruklu gence kelepçe takarak polis aracına götürdü.

EKİPLERE ZORLUK ÇIKARIP TEKMELER SAVURDU

Bu sırada yine ekiplere zorluk çıkaran şahısü polis aracına konulduktan sonra bir polise tekme atmaya çalıştı. Polis ekiplerine ve bekçilere hakaretler de eden şahısü Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Samsun'da kimliksiz şahıs polislere tekme atmaya çalıştı

Samsun'da kimliksiz şahıs polislere tekme atmaya çalıştı

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