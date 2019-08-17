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Samsun'da kına gecesi kanlı bitti

Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1’i çocuk, 4’ü kadın toplam 7 kişi vurularak hastanelik oldu.

İHA | 17.08.2019 - 02:49..
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Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Taşdemir Mahallesi’nde bu akşam kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kına gecesinde kız tarafı ile erkek tarafı arasında kavga çıktı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu düğün yerinde bulunan Taner Kuytu, Melek Kuytu, Ferat Karabaş, Asiye Yıldırım, Emine Turan, Buse Cengiz ve Kerim Er adlı çocuk çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kına gecesi kanlı bitti

Samsun'da kına gecesi kanlı bitti

Samsun'da kına gecesi kanlı bitti

Samsun'da kına gecesi kanlı bitti

Samsun'da kına gecesi kanlı bitti

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