Samsun'da kızı için ırmağa atlayan baba hayatını kaybetti

Samsun'un Terme Irmağı'nda Gürsel Günal, nehre düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Ekipler suda kaybolan baba ile kızı için arama- kurtarma çalışması başlattı.
İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gizem Günal, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba Günal ise bulunamadı.
Kahraman babanın cansız bedeni bulundu
BABA HAYATINI KAYBETTİ
Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'balık adamlar', Gürsel Günal'ın, nehre atladığı köprüden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta cansız bedenini buldu.
Günal'ın cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.