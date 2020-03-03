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Samsun'da kızı için ırmağa atlayan baba hayatını kaybetti

Arama kurtarma çalışmalarında ırmağa düşen kızını bulmaya çalışan babanın cansız bedenine ulaşıldı.

İHA | 03.03.2020 - 15:12..
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Samsun'un Terme Irmağı'nda Gürsel Günal, nehre düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'da kızı için ırmağa atlayan baba hayatını kaybetti

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ekipler suda kaybolan baba ile kızı için arama- kurtarma çalışması başlattı.

İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gizem Günal, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba Günal ise bulunamadı.

Kahraman babanın cansız bedeni bulundu

Samsun'da kızı için ırmağa atlayan baba hayatını kaybetti

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'balık adamlar', Gürsel Günal'ın, nehre atladığı köprüden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta cansız bedenini buldu.

Günal'ın cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun'da kızı için ırmağa atlayan baba hayatını kaybetti

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