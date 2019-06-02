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Samsun'da kızından boşanan damadını vurup, kendini öldürdü

Kızından boşanan eski damadını tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini kafasından vurarak intihar etti.

İHA | 02.06.2019 - 08:38..
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Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde eczaneleri bulunan Hasan Çelikbaş (66), yaklaşık 4 ay önce öğretmen olan kızından boşanan ve aynı eczanede çalışan 1 çocuk babası damadı Buğra Üler ile konuşmak için otomobillerle olay yerine geldiler.

ÖNCE DAMADINI VURDU SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Burada eczaneden kaynaklanan anlaşmazlık yüzünden aralarında tartışma çıktı. Hasan Çelikbaş damadı Buğra Üler'i tabancayla boynundan ve göğsünden vurarak ağır yaraladıktan sonra aynı silahı kendi kafasına dayayarak tetiği çekti.

KAYINPEDER KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Hasan Çelikbaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Buğra Üler ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan Çelikbaş yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Samsun'da kızından boşanan damadını vurup, kendini öldürdü

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da kızından boşanan damadını vurup, kendini öldürdü

Samsun'da kızından boşanan damadını vurup, kendini öldürdü

Samsun'da kızından boşanan damadını vurup, kendini öldürdü

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