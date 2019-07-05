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Samsun'da kocasına öldürten kadına hapis cezası

Dini nikahlı kocasını öldürtüp 2 yıl sonra kayıp başvurusu yapan kadın, 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İHA | 05.07.2019 - 16:29..
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Samsun'un Terme ilçesinde Güllü Çokyaşar'ın (48), dini nikahlı eşi Mustafa Salu'yu çocuklarına azmettirip öldürttüğü, sonra da yaktırdığı ve 2 yıl sonra da kocasının kayıp olduğuna dair polise başvurduğu iddia edilmişti.

FELÇ GEÇİRDİĞİ İÇİN TAHLİYE OLMUŞTU

Yapılan araştırma sonucu Güllü Çokyaşar, cinayet olayıyla ilgili tutuklandı ve yargılandığı Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinde 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Felç geçirdiği öğrenilen Güllü Çokyaşar sağlık sorunlarından dolayı cezaevinden tahliye oldu.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yargıtay Ceza Dairesi Güllü Çokyaşar'a verilen hapis cezasını onadı ve söz konusu kadın hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri Güllü Çokyaşar'ı Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Güllü Çokyaşar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da kocasına öldürten kadına hapis cezası

Samsun'da kocasına öldürten kadına hapis cezası



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