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Samsun’da korkutan trafik kazası

Meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İHA | 06.10.2019 - 16:06..
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Samsun’da Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 56. kilometresi Söğütlü mevkisinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cihan Güler idaresindeki 55 JA 207 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Hakan Yaman yönetimindeki 55 AN 011 plakalı otomobile arkadan çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada Nazım Kayaaltı (48), Hacer Kayaaltı (40), 1 yaşındaki Melih Kerem Kayaaltı, Hatice Yaman (46), Züleyha Güler (56), Çisem Su Güler (6) ve Havvanur Güler (25) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da korkutan trafik kazası

Samsun’da korkutan trafik kazası

Samsun’da korkutan trafik kazası

Samsun’da korkutan trafik kazası

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