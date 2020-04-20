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Samsun'da koronavirüsü atlatan hemşire taburcu oldu

Görevli olduğu hastanede korona tedavisi gören Müberra Nergiz, sağlığına kavuşarak, arkadaşlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.

AA |
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Samsun'da koronavirüsü atlatan hemşire taburcu oldu

Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan 45 yaşındaki hemşire Müberra Nergiz, 7 gün önce nefes darlığı ve öksürük şikayeti üzerine, çalıştığı hastanede koronavirüs testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan Nergiz, tedavi görmeye başladı.

VİRÜSÜ ATLATTI

Hastanede mesai arkadaşlarının tedavi ettiği Nergiz, 7 günün ardından virüsü yenerek sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Nergiz, koronavirüsü yendiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Moralim yüksek olmasaydı bu kadar çabuk iyileşemezdim. Herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Samsun'da koronavirüsü atlatan hemşire taburcu oldu

Samsun'da koronavirüsü atlatan hemşire taburcu oldu

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