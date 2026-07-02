Samsun'da korsan taşımacılığa 100 bin lira ceza

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik ortak denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontroller sırasında bir aracın, gerekli izin ve belgeler olmadan korsan taşımacılık yaptığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.

100 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Denetim sonucunda sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3-A maddesi kapsamında 100 bin lira idari para cezası kesildi.

Yetkililer, korsan taşımacılıkla mücadelede ilgili mevzuat hükümlerinin kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ, EHLİYETE EL KONULDU

İdari yaptırımlar kapsamında korsan taşımacılıkta kullanılan araç, 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Ayrıca sürücünün sürücü belgesine de 30 gün süreyle el konuldu.