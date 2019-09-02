Samsun'da kurye ile müşterinin kavgası kamerada

Mimarsinan Mahallesi'nde fast food iş yerinden sipariş veren aile, yaşadıkları karşısında şoke oldu.

TEKME TOKATLI KAVGA

Yemeği getiren kurye ile müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce arbede yaşandı.

OLAY CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Olay anının bir kısmı ise bir vatandaş tarafından, cep telefonu ile görüntülendi.

Kurye, yemek getirdiği kadını dövdü VİDEO



KURYE KADINI DARBETTİ

Görüntüde kuryenin kadını darbettiği, araya vatandaşların girdiği ve kadının yakınlarının da kuryeye saldırdığı görülüyor.