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Samsun'da kurye ile müşterinin kavgası kamerada

Atakum ilçesinde yemek getiren kurye ile müşteri arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tekme tokat kavga çıktı.

İHA | 02.09.2019 - 09:54..
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Mimarsinan Mahallesi'nde fast food iş yerinden sipariş veren aile, yaşadıkları karşısında şoke oldu.

TEKME TOKATLI KAVGA

Yemeği getiren kurye ile müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce arbede yaşandı.

Samsun'da kurye ile müşterinin kavgası kamerada

OLAY CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Olay anının bir kısmı ise bir vatandaş tarafından, cep telefonu ile görüntülendi.

Kurye, yemek getirdiği kadını dövdü VİDEO

KURYE KADINI DARBETTİ

Görüntüde kuryenin kadını darbettiği, araya vatandaşların girdiği ve kadının yakınlarının da kuryeye saldırdığı görülüyor.

Samsun'da kurye ile müşterinin kavgası kamerada

Samsun'da kurye ile müşterinin kavgası kamerada

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