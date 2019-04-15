taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8082
Euro
6.57485
Altın
1287.735
Borsa
95976.82
Gram Altın
240.546

Tokatlı lise öğrencisi terörle mücadele için icat yaptı

Arkadaşının ağabeyinin şehit olmasına çok üzülen lise öğrencisi, terörle mücadelede kullanılması için insansız kara aracı ’Mini Köstebek’i üretti.

İHA | 15.04.2019 - 09:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

13. Uluslararası Robot Yarışması’na katılmak için Samsun’a gelen Tokat Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Abdullah Altunok, yaklaşık 2 ay önce okulun kantininde televizyon izlerken arkadaşının ağabeyinin şehit haberini gördü.

Bu olay üzerine sinirlenen Altunok, arkadaşı Ferhat Karaduman ile birlikte terör operasyonlarında kullanılmak üzere insansız kara aracı Mini Köstebek’i yaptı.

YÜZDE 90'I YERLİ VE MİLLİ

Yüzde 90’ı yerli ve milli malzemeler kullanılarak üretilen Mini Köstebek, terörle mücadelenin yanı sıra doğal afetlerde ve arazi taramalarda da kullanılabiliyor. 360 derece dönebilen kamerası ile anında karşı tarafa anında görüntü aktarabilme, sesli komut gönderme, ortamı dinleme ve gece görüşü gibi özelliklere sahip olan Mini Köstebek, yazılımı sayesinde dünyanın her tarafından da yönetilebiliyor.

ARKADAŞININ AĞABEYİ ŞEHİT OLDU

Altunok, 2 ay önce okulda televizyon izlerken arkadaşının ağabeyinin şehit olduğu haberini izlediğini söyledi. O haberden sonra sinirlendiğini ifade eden Altunok, “Aklıma koydum ve terörle mücadele de etkin olmamız için arkadaşımla birlikte 5 gün içerisinde insansız kara aracı olan Mini Köstebek’i tasarladım. Mini köstebek’i tasarlarken 2 adet DC motoru kullandım. Kumandasını arduino ile yaptık. İlerleyebilmesi için palet kullandık. Dış kaplamasını sert plastik ile yaptık. GSM operatörü ile Mini Köstebek’e bağlanarak dünyanın her tarafından iletişim sağlayabiliyoruz. Sadece kamerasını dışarıdan aldık. Mini Köstebek’in yüzde 90’ı yerli ve millidir” dedi.

360 DERECE DÖNEN KAMERA

Mini Köstebek’in bulunduğu ortamın haritasını çıkarabilme özelliğine sahip olduğunu aktaran Altunok, “360 derece dönebilen kamerası sayesinde bulunduğu ortama görüntü aktarabiliyor. Ses verip, alabiliyor. Termal görüş sayesinde tünellerde rahat bir görüş sağlayabiliyor. Mini Köstebek dünyanın her tarafından yönetebiliyor. En büyük özelliği de bu. Terörle mücadelede mayınlı alanlara Mini Köstebek’i gönderiyoruz. Mayınları tespit ediyor ve imha ediyor. Ayrıca, afetlerde, insanların girmekte zorlandığı yerlere Mini Köstebek’i göndererek kamerası sayesinde içeridekilerin nerede olduğunun sinyalini veriyor” diye konuştu.

"DESTEK GELİRSE DAHA İYİSİNİ YAPARIM"

Mini Köstebek’i ellerindeki kısıtlı imkanlarla yapabildiklerini kaydeden Altunok, “Eğer ASELSAN ve ROKETSAN gibi firmalar destek olursa bunun çok üzerinde bir robotu yaparak savunma sanayisine katkı vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tokatlı lise öğrencisi terörle mücadele için icat yaptı

Tokatlı lise öğrencisi terörle mücadele için icat yaptı

Tokatlı lise öğrencisi terörle mücadele için icat yaptı

Tokatlı lise öğrencisi terörle mücadele için icat yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

410
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

78
Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

43
Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

77
İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

30
Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

25
İran'dan benzin fiyatları ile ilgili ABD'ye uyarı

İran'dan benzin fiyatları ile ilgili ABD'ye uyarı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir