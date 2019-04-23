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Samsun'da minibüs bisikletliye çarptı

Samsun'un Bafra ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki K.A., minibüsün çarpmasıyla yaralandı.

DHA | 23.04.2019 - 16:34..
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Kaza, saat 14.30 sıralarında, Samsun- Sinop yolunda meydana geldi. A.Y. yönetimindeki minibüs, yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen liseli K.A.'ya çarptı.

Samsun'da minibüs bisikletliye çarptı

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle bisikletiyle savrulan K.A., yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalede bulunduğu genci ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan K.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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