Samsun'da minibüs bisikletliye çarptı

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Samsun- Sinop yolunda meydana geldi. A.Y. yönetimindeki minibüs, yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen liseli K.A.'ya çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle bisikletiyle savrulan K.A., yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalede bulunduğu genci ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan K.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.