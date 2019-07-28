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Samsun’da motosiklet faciası: 2 ölü

25 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet, yolun sağındaki refüje çarpınca motordaki 2 kişi de yere savruldu.

İHA | 28.07.2019 - 10:58..
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Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı’nda Hasan Dinler (25) idaresindeki 60 HT 284 plakalı motosiklet, yolun sağındaki refüje çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Dinler olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Yavuz Gün (22) ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yavuz Gün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Hasan Dinler’in lokantacı, Yavuz Gün’ün ise berber olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da motosiklet faciası: 2 ölü

Samsun’da motosiklet faciası: 2 ölü

Samsun’da motosiklet faciası: 2 ölü

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