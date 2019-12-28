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Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

İHA | 28.12.2019 - 08:12..
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Samsun'un İlkadım ilçesi Saibey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı alt geçitte saat 23.00 sıralarında, Samet Karagöz (29) idaresindeki motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada, Samet Karagöz ile Necla Yavuzer (32) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Karagöz tedavi altına alındığı Gazi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

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