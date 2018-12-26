Samsun'da öğrencler sınıfta mahkeme salonu kurdu

Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü'nde okuyan öğrenciler, yapacakları meslekleri daha yakından tanımak için sınıfı, mahkeme salonlarını aratmayacak şekilde dizayn ettiler.

TEMSİLİ YARGILAMA

Öğrenciler, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri, pratiğe geçirme fırsatı yakalıyor. Hakim, savcı, avukat, mübaşir, sanık, davacı, jandarma, mağdur yakını ve izleyici rolü üstlenen öğrenciler, temsili olarak yargılama yapıyor.

"HUKUK FAKÜLTESİNİ OKUMAK İSTİYORUM"

Davada hakim cübbesi giyen 12. sınıf öğrencisi Özgür Gediklioğlu, "Dersi canlandırarak öğrenmenin daha iyi olduğunu gördük. Daha önce sadece bu bölümü bitirip, üniversitede farklı bir alana geçmek istiyordum ancak canlandırma dersinde hakim cübbesini giydikten sonra fikir değiştirdim. Aslında işin karizması beni cezbetti. Hukuk fakültesi okumak için daha çok çalışacağım" dedi.







