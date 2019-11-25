Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ankara kara yolu 51. kilometresinde Dalbahçe Mahallesi'nde , Yılmaz Doğan idaresindeki otomobil Mustafa Mutlu yönetimindeki traktör ile çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Mustafa Mutlu (38), Ali Mutlu (46), Yılmaz Doğan (31), Habibe Doğan (26) ve Hasan Doğan (34) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.