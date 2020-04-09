Samsun'da korona için ağacı oyan şahsa soruşturma

Samsun'un Ayvacık ilçesinde İlkay Gümüşsu, koronavirüse dikkat çekmek ve salgından korunmak için kayın ağacında açtığı kovuğa girdi.

"KORONA GELSİN DE BENİ BULSUN"

Gümüşsu, kovukta çektiği görüntüsünü, sosyal medya hesabından 'Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler' mesajıyla paylaştı.

Paylaşılan görüntüler üzerine Samsun Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

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ŞAHIS İÇİN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, kayın ağacının bulunduğu alanda incelemeler yapıldı.

İnceleme sonucu ağacın orman sayılan alanda olduğu tespit edilerek, yasal işlem başlatıldı.

"ORMANLAR 7 GÜN 24 SAAT KORUNUYOR"

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kayın ağacının 3'te 2'sinin oyularak çıkarıldığı için hayatiyetine zarar verildiği tespit edildiğinden ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı." denildi.

Yetkililer, ayrıca ormanların usulsüzlüklere karşı 7 gün 24 saat korunduğunu belirterek, bu tarz olumsuz olaylarla karşılaşanların ihbarda bulunmaları halinde ekipler tarafından ivedilikle konunun incelendiğini ve usulsüzlük tespitinde ise yasal işlem başlatıldığını açıkladı.