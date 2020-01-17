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Samsun'da parası için öldürülüp, testere ile parçalandı

İlkadım ilçesinde, çöp konteynerinde bulunan cesedin katili, arkadaşı çıktı. Zanlının, arkadaşını bankadaki 200 bin lira parasını almak istediği için öldürdüğü ortaya çıktı.

İHA | 17.01.2020 - 15:03..
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, temizlik işçileri, sokak üzerindeki çöp konteynerinde bulunan poşette 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark etmişti.

Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı, belinden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu öğrenilmişti. Daha sonra başka bir çöp poşeti içerisinde ise cesedin kolları ve ve kayıp bacakları da bulunmuştu.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Soruşturmayı yürüten Samsun Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, bizzat polisle operasyonlara katılarak olayın kısa sürede çözülmesini sağladı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu önce öldürülen şahsın kimliğini tespit etti. Cesedin Iraklı bir kişiye ait olduğu belirlendi.

Samsun'da parası için öldürülüp, testere ile parçalandı


12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Vahşi cinayetle ilgili, 5'i kadın 1'i Suriye 11'i Irak uyruklu toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 12 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

KATİL, ARKADAŞI ÇIKTI

Iraklı şahsı yine Irak uyruklu olan ve 2 ay önce tanışıp arkadaş olduğu Rabah Hasan Sallama Sallama'nın (36) Fatih Mahallesi'ndeki evine davet ettiği, bankada bulunan yaklaşık 200 bin lira parasını almak için kafasına sert cisimle vurarak daha sonra götürdüğü evinin banyosunda testere ile parçalara ayırıp çöpe attığı ortaya çıktı.

Samsun'da parası için öldürülüp, testere ile parçalandı


PARÇALARA AYIRDIKTAN SONRA BANKAYA GİDİP PARASINI ÇEKTİ

Polis, Iraklı şahsın öldürüldükten sonra bankada bulunan parasının ATM'den peyderpey çekildiğini de tespit etti.

Vahşi cinayet ile ilgili adliyeye sevk edilenlerin arasında katil zanlısının eşinin de bulunduğu öğrenildi.

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