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Samsun'da parçalanmış halde ceset bulundu

Samsun'da çöp konteynerinde bulunan cesedin belinden aşağısı ve kollarının kayıp olduğu belirtildi.

İHA | 12.01.2020 - 22:48..
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Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti.

POŞET İÇERİNDEN CESET ÇIKTI

Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi. Kimliği belirsiz erkek şahsın cesedi çöp kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun'da parçalanmış halde ceset bulundu

CESEDİN KAYIP PARÇALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı belinden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu öğrenildi. Parçalanan cesedin geri kalan parçalarının bulunmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da parçalanmış halde ceset bulundu

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