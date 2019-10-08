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Samsun'da park halindeki aracın ses sistemi çalındı

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde park halinde bulunan Ramazan G., otomobilini almaya geldiğinde aracının teyp ve amfisinin olmadığını fark etti.

İHA | 08.10.2019 - 16:31..
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Fidan Sokak'ta Ramazan G., otomobilinin kaportasını tamir ettirmek için sanayi sitesinde bulunan bir kaportacıya bıraktı.

SES SİSTEMİ ÇALINDI

Ramazan G., bugün otomobiline bakmaya geldi. Ancak hiç beklemediği tatsız bir sürprizle karşılaştı. Araç sahibi, otomobilin teyp ve amfisinin olmadığını fark etti.

Samsun'da park halindeki aracın ses sistemi çalındı

İNCELEME SÜRÜYOR

İş yeri sahibiyle görüşen Ramazan G., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği hırsızlık masası ve olay yeri ekipleri, araçta yaptıkları inceleme sonunda otomobilden teyp ve amfiyi çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Samsun'da park halindeki aracın ses sistemi çalındı

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