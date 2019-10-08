Samsun'da park halindeki aracın ses sistemi çalındı

Fidan Sokak'ta Ramazan G., otomobilinin kaportasını tamir ettirmek için sanayi sitesinde bulunan bir kaportacıya bıraktı.

SES SİSTEMİ ÇALINDI

Ramazan G., bugün otomobiline bakmaya geldi. Ancak hiç beklemediği tatsız bir sürprizle karşılaştı. Araç sahibi, otomobilin teyp ve amfisinin olmadığını fark etti.

İNCELEME SÜRÜYOR

İş yeri sahibiyle görüşen Ramazan G., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği hırsızlık masası ve olay yeri ekipleri, araçta yaptıkları inceleme sonunda otomobilden teyp ve amfiyi çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.