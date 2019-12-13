Samsun'da park halindeki tıra çarpan sürücü öldü

Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 15. kilometresi Gürgendağı mevkisinde saat 21.00 sıralarında Erol Koçhan (55) idaresindeki 55 LJ 269 plakalı otomobil ile seyir halindeydi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir tesisin önünde park halindeki 43 UR 684 plakalı tırın dorsesinin altına girdi. Kazada, otomobil sürücüsü Erol Koçhan aracın içinde hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ ARAÇTAN 2 SAATTE ÇIKARILABİLDİ

Sürücünün cansız bedeni kazadan yaklaşık 2 saat sonra çıkartılarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.