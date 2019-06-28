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Samsun’da plastik fabrikasında zehirlenme

Samsun’da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi dumandan zehirlendi.

İHA | 28.06.2019 - 15:38..
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Samsun’un Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde plastik su ürünleri üreten fabrikada zehirlenme olayı meydana geldi.

23 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Kalıpların arasındaki plastikten çıkan dumandan fabrikada çalışan 23 kişi zehirlendi.

Samsun’da plastik fabrikasında zehirlenme

Zehirlenenler 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile iki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zehirlenen 23 kişinin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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