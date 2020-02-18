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Samsun'da 3 kadın erkek meselesi yüzünden birbirine girdi

İlkadım ilçesinde bir kadın, sevgilisini görmeye gelen iki kadın tarafından darbedildi. Kadınların erkek kavgası karakolda son buldu.

AA | 18.02.2020 - 17:34..
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, bıçakla yaralama sonucu hastanede tedavi altına alınan H.Y.D'yi ziyarete gelen kız arkadaşı Ç.Y, sevgilisini görmeye gelen kadınlar T.K. ve E.Ö. ile tartışmaya başladı.

İKİ KADIN DİĞER KADINA SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. ve E.Ö, Ç.Y'yi darbetti. Bıçakla yaralama olayının soruşturması için hastanede bulunan Asayiş Şubesinde görevli polis memuru, olaya müdahale ederek Ç.Y'yi H.YD'nin odasına aldı.

Samsun'da 3 kadın erkek meselesi yüzünden birbirine girdi

POLİSE HAKARET ETTİLER

Kapıyı zorlayarak içeri girmek isteyen T.K. ve E.Ö, kendilerine müdahale eden polis memuruna küfrederek "Seni bu şehirde yaşatmayacağız, seni sokakta gezdirmeyeceğiz." diyerek tehdit ve hakarette bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis memuru ve Ç.Y'nin şikayeti üzerine Cinayet Bürosu ekipleri T.K. ve E.Ö'yü, "görevli memura mukavemet, tehdit ve hakaret ile darp" suçlarından gözaltına aldı.

Öte yandan, T.K'nin 34, E.Ö'nün ise 17 suç kaydı olduğu tespit edildi.

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