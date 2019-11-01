taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7286
Euro
6.3951
Altın
1514.29
Borsa
98610.79
Gram Altın
278.65
Bitcoin
52427.76

Samsun'da sağanak

Sağanak uyarısı yapılan Samsun'da, metrekareye 52.8 kilo yağış düştü.

İHA | 01.11.2019 - 11:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ilini günlerdir sağanak için uyarıyor. Uyarılar, halkı daha tedbirli olmaya iterken birçok caddede su baskınları meydana geldi.

METREKAREYE 52 KİLO YAĞIŞ

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Samsun’a 30 Ekim saat 09.00’dan 31 Ekim saat 09.00’a kadar metrekareye 52.8 kilo yağış düştü.

31 Ekim saat 09.00’dan 1 Kasım saat 09.00’a kadar ise metrekareye toplam 26.1 kilo yağış düştü.

Samsun'da sağanak

AÇIKLAMA YAPILDI

31 Ekim’de en fazla yağmur Atakum’a düşerken; 1 Kasım’da da en fazla yağış Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçelerine düştü. Şiddetli yağışlar nedeniyle Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Samsun'da sağanak

HAVANIN AZ BULUTLU OLMASI BEKLENİYOR

Samsun’da kuvvetli sağanağın, pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. 1 Kasım’da kuvvetli sağanak yağış, 2 Kasım Cumartesi günü sağanak yağış beklenirken 3 Kasım Pazar günü ise sıcaklıkların 6 derece birden artarak 18 dereceye yükselmesi ve az parçalı bulutlu bir havanın olması bekleniyor.

Samsun'da sağanak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

345
MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

67
Ali Koç'un Beşiktaş ve Galatasaray yorumu

Ali Koç'un Beşiktaş ve Galatasaray yorumu

109
Erdoğan: Gerekirse mülteciler şehrini biz kurarız

Erdoğan: Gerekirse mülteciler şehrini biz kurarız

666
Ankara'da Cadılar Bayramı kutlandı

Ankara'da Cadılar Bayramı kutlandı

379
Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

61
Ece Üner, metrodaki taciz hakkında konuştu

Ece Üner, metrodaki taciz hakkında konuştu

219
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir