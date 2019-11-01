Samsun'da sağanak

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ilini günlerdir sağanak için uyarıyor. Uyarılar, halkı daha tedbirli olmaya iterken birçok caddede su baskınları meydana geldi.

METREKAREYE 52 KİLO YAĞIŞ

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Samsun’a 30 Ekim saat 09.00’dan 31 Ekim saat 09.00’a kadar metrekareye 52.8 kilo yağış düştü.

31 Ekim saat 09.00’dan 1 Kasım saat 09.00’a kadar ise metrekareye toplam 26.1 kilo yağış düştü.

AÇIKLAMA YAPILDI

31 Ekim’de en fazla yağmur Atakum’a düşerken; 1 Kasım’da da en fazla yağış Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçelerine düştü. Şiddetli yağışlar nedeniyle Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

HAVANIN AZ BULUTLU OLMASI BEKLENİYOR

Samsun’da kuvvetli sağanağın, pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. 1 Kasım’da kuvvetli sağanak yağış, 2 Kasım Cumartesi günü sağanak yağış beklenirken 3 Kasım Pazar günü ise sıcaklıkların 6 derece birden artarak 18 dereceye yükselmesi ve az parçalı bulutlu bir havanın olması bekleniyor.