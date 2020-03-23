Samsun'da şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı

Samsun'un Bafra ilçesinde 55 FP 909 plakalı otomobilin sürücü Recep Ali İyigün (66), seyir halinde ilerlerken şeker komasına girdi.
2 KATLI BİNANIN DUVARINA ÇARPTI
Şeker komasına giren adam, 2 katlı bir binanın duvarına çarpması sonucu yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Recep Ali İyigün, sağlık ekiplerinin müdahelesiyle Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla yerinden çıkartıldı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.