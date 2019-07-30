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Samsun'da silahlı kavga: 1 tutuklu

Kıraathanede çıkan kavgada, tabancayla Aydın D.'yi öldürüp, kardeşi Osman D.'yi yaralayan Burhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 30.07.2019 - 18:26..
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Samsun'un Alaçam ilçesindeki kıraathanede, Burhan B., alacaklı olduğu Zeytinlik Mahallesi eski muhtarı Aydın D. ve kardeşi Osman D. ile tartışmaya başladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma sırasında Burhan B. belinden çıkardığı tabanca ile Aydın D. ve Osman D.'ye ateş etti. Ağır yaralanan Aydın D. kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, kardeşi Osman D. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Burhan B. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edilen Burhan B.  Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

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