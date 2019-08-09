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Samsun'da sokak ortasında kadınların kavgası

Samsun’da, iki grup kadın birbirine girdi. "Eş” nedeniyle meydana geldiği düşünülen kavga, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kavganın ardından bir kadın gözaltına alındı.

İHA | 09.08.2019 - 15:30..
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Samsun'un İlkadım ilçesinde iki kadın bir kafede otururken; yanlarına koşarak gelen 3 kadın geldi.

Kadınlar arasında “eş” tartışması çıktı.

KÜFÜRLER EDEREK BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken iki gruptan oluşan kadınlar, küfürler ederek birbirilerine saldırmaya devam etti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri sevk edildi.

Kadınların eş kavgası İZLE

3 AYRI SUÇTAN ARAMASI ÇIKTI

Olay yerine gelen yunus ekipleri, kısa sürede kavgayı kontrol altına aldı. Yunus ekipleri şüpheli şahısların kimlik sorgularını yaptığı sırada ise E.T. ismindeki kadının 3 ayrı suçtan yakalamasının olduğu ortaya çıktı. Ekiplerce olay yerinde gözaltına alınan kadın, polis merkezine götürüldü.

Samsun'da sokak ortasında kadınların kavgası

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