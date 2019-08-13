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Samsun'da sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladı

Tabancayla havaya ateş açılması sonucu vurulan bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 13.08.2019 - 00:16..
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Samsun’un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi’nde maganda vakası meydana geldi

Sünnet düğününde B. P.(39), babasına ait ruhsatlı tabancayla havaya rastgele ateş açarken kazara yanında kendisiyle birlikle halay çeken arkadaşı Bülent Süzgüner’i (35) kafasından vurdu.

MAGANDA GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan 2 çocuk babası Bülent Süzgüner Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Yaralının peşinden hastaneye giden B.P., hastanede polis tarafından gözaltına alınarak jandarmaya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladı

Samsun'da sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladı

Samsun'da sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladı

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Samsun'da sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladı

Samsun'da sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladı

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