Samsun'da sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladı

Husumetli komşu iki aile arasında çıkan satır, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kurbanlık dana girdiği marketi yerle bir etti

Yerleşim yerlerine 50 metre kadar yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Veliaht prensler Yemen saldırıları için bir arada

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, Kral Selman ve Veliaht Prens Selman ile hac sezonunda Yemen saldırılarını görüşmek için Mekke'ye geldi.