Samsun'da sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladı

Samsun’un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi’nde maganda vakası meydana geldi
Sünnet düğününde B. P.(39), babasına ait ruhsatlı tabancayla havaya rastgele ateş açarken kazara yanında kendisiyle birlikle halay çeken arkadaşı Bülent Süzgüner’i (35) kafasından vurdu.
MAGANDA GÖZALTINA ALINDI
Ağır yaralanan 2 çocuk babası Bülent Süzgüner Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Yaralının peşinden hastaneye giden B.P., hastanede polis tarafından gözaltına alınarak jandarmaya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.