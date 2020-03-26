Samsun'un İlkadım ilçesinde, Samet Meşe, yol ortasında B.B. ve S.Ü. ile alacak verecek meselesinden dolayı tartışmaya başladı.

DÖVÜP BAGAJA KOYDULAR

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Samet Meşe, 2 kişi tarafından darbedildi. Ardından da kendisine ait otomobilin bagajına konularak kaçırıldı.

Olayı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaş ise durumu polise bildirdi.

Samsun'da tartıştıkları kişiyi dövüp bagaja koydular ViDEO

2 SAAT BAGAJDA KAKAN ADAMI POLİS KURTARDI

Görüntüden otomobilin plakasını belirleyen polis ekipleri, MOBESE kameralarından aracın gidiş güzergahını tespit etti.

Bölgede yapılan aramalar sonunda da otomobil, olaydan 2 saat sonra, Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir sokakta park halinde bulundu. Samet Meşe, bagajdan çıkarılarak, Gazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Polis, kısa süre sonra da şüphelilerden B.B.'yi yakaladı. S.Ü. ise aranıyor.