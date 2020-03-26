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Samsun'da tartıştıkları kişiyi dövüp bagaja koydular

Samet Meşe isimli şahıs, alacak verecek meselesinden dolayı tartıştığı 2 kişi tarafından dövüldükten sonra kendisine ait otomobilin bagajına konularak kaçırıldı.

DHA | 26.03.2020 - 12:07..
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, Samet Meşe, yol ortasında B.B. ve S.Ü. ile alacak verecek meselesinden dolayı tartışmaya başladı.

DÖVÜP BAGAJA KOYDULAR

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Samet Meşe, 2 kişi tarafından darbedildi. Ardından da kendisine ait otomobilin bagajına konularak kaçırıldı.

Olayı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaş ise durumu polise bildirdi.

Samsun'da tartıştıkları kişiyi dövüp bagaja koydular ViDEO

2 SAAT BAGAJDA KAKAN ADAMI POLİS KURTARDI

Görüntüden otomobilin plakasını belirleyen polis ekipleri, MOBESE kameralarından aracın gidiş güzergahını tespit etti.

Bölgede yapılan aramalar sonunda da otomobil, olaydan 2 saat sonra, Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir sokakta park halinde bulundu. Samet Meşe, bagajdan çıkarılarak, Gazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Polis, kısa süre sonra da şüphelilerden B.B.'yi yakaladı. S.Ü. ise aranıyor.

Samsun'da tartıştıkları kişiyi dövüp bagaja koydular

Samsun'da tartıştıkları kişiyi dövüp bagaja koydular

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