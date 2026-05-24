Samsun'da tatil yolunda kaza: Yanan araçta altınlarını aradı

Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara kara yolu 14. kilometresi Gürgendağı mevkiinde, feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Gaziosmanpaşa’dan eşinin memleketi Ordu’nun Kumru ilçesine bayram tatiline gitmek üzere yola çıkan Suriye uyruklu Mohamad Noor Jatara (29) idaresindeki 34 MHF 022 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER OTOMOBİLİ SARDI

Sürücü aracı yol kenarına çekerken kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı.

Araçta bulunan 2’si çocuk 5 kişilik aile, otomobilden son anda inerek canlarını kurtardı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

YANAN ARAÇTA ALTINLARINI ARADI

Bayram için memleketlerine gitmeye çalışan aile büyük üzüntü yaşarken araç sürücüsü Mohamad Noor Jatara, yangının ardından yanan aracın içerisinde şoför koltuğunun altında bulunduğunu söylediği altınları aradı ancak bulamadı.

KURBAN İÇİN AYIRDIKLARI PARALAR DA YANDI

Araçla birlikte, ailenin kurban için ayırdıkları paranın da yandığı öğrenildi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.