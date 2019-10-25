Samsun'da taziyeden dönen kadınlara araba çarptı

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.15 sıralarında, Şahin Köse idaresindeki otomobil, akrabalarının cenaze evindeki taziyeden dönen Münevver Anayol (69) ile Asibe Karaman'a (75) çarptı.

CENAZE EVİNDEN DÖNÜYORLARDI

Cenaze evinin karşısında meydana gelen kazada ağır yaralanan Münevver Anayol olay yerinde, Asibe Karaman ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.