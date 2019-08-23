Samsun'da tercüman kendi vatandaşını dolandırdı

Yabancı uyruklu S.H.A.M., çok ilginç bir şekilde dolandırıldı.

IRAKLI TERCÜMANDAN YARDIM İSTEDİ

Memleketinden Samsun'a ev almak için gelen kadın, yanında getirdiği parayı bankaya yatırmak istedi ve yine yabancı uyruklu olan ve gayriresmi tercümanlık yapan D.N.F. adlı kadından yardım talep etti.

10 BİN LİRAYI KENDİ HESABINA YATIRDI

Birlikte bankaya giden tercüman D.N.F. ile şahıs, bankaya 100 bin lira yatırması için tercümana verdi. Tercüman kadın paranın 10 bin lirasını kendi hesabına, geri kalan 90 bin lirayı da parasının sahibinin hesabına yatırdı.

Kendi vatandaşını dolandıran tercümana gözaltı VİDEO



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

S.H.A.M., 10 bin liranın kendi hesabına yatırılmadığını fark edince polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, olayla ilgili tercümanlık yapan D.N.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. D.N.F., "güveni kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.