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Samsun’da tır ile çarpışan otomobil yandı

Çarpışman otomobil alev alev yanarken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ölümden döndü.

İHA | 14.12.2018 - 05:08..
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Samsun-Ordu karayolu 27. kilometresi Gelemen mevkisinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Gümüş idaresindeki otomobil, Tekkeköy’den Çarşamba istikametine seyir ederken aynı istikamete gidip kavşağa giriş yapmak isteyen Remsi Yörür idaresindeki tırın römork ve çekici arasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

Samsun’da tır ile çarpışan otomobil yandı

OTOMOBİL ALEV ALDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uğur Gümüş kendisi son anda araçtan dışarı atıp ölümden kurtuldu. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, otomobil ise alev alev yandı.

Samsun’da tır ile çarpışan otomobil yandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilden geriye demir yığını kaldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tırla çarpışan lüks otomobil yandı: 1 yaralı VİDEO


Samsun’da tır ile çarpışan otomobil yandı

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