Samsun’da tır ile çarpışan otomobil yandı

Samsun-Ordu karayolu 27. kilometresi Gelemen mevkisinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Gümüş idaresindeki otomobil, Tekkeköy’den Çarşamba istikametine seyir ederken aynı istikamete gidip kavşağa giriş yapmak isteyen Remsi Yörür idaresindeki tırın römork ve çekici arasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

OTOMOBİL ALEV ALDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uğur Gümüş kendisi son anda araçtan dışarı atıp ölümden kurtuldu. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, otomobil ise alev alev yandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilden geriye demir yığını kaldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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