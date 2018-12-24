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Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3’ü ağır 6 kişi de yaralandı.

İHA | 24.12.2018 - 00:35..
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Samsun’da Ankara karayolu 8. kilometre Sarıışık Kavşağında saat 20.15 sıralarında meydana gelen kazada, Samsun’dan Ankara istikametine seyir halinde olan C.Ö.Ü. idaresindeki  otomobil, kavşağa giriş yapmak için yola karşıya geçmek isteyen S.S. idaresindeki otomobile yandan çarptı.

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kazada, araç sürücüsü dahil 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı VİDEO

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

SORUŞTURMA AÇILDI

Ağır yaralanan İlhan Şen, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hayatını kaybetti. Yaralılardan D.S., S.S. ile S.Ş.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

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