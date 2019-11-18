Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ekmek almak için evinden çıkan 85 yaşındaki Şevki Uzun trafik kazasında hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Beylerce Mahallesi Halispaşa mevkisinde oturan Şevki Uzun, Samsun-Ordu kara yolunun karşısında bulunan marketten ekmek almak için evden çıktı.
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama, Ahmet Ç. (30) idaresindeki otomobil çarptı.
Kazada Uzun, olay yerinde yaşamını yitirirdi. Sürücü gözaltına alındı.
BABASININ BAŞINDA AĞLADI
Olayı öğrenen yaşlı adamın oğlu Mustafa Uzun, babasının cesedi başında gözyaşı döktü.
Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi VİDEO