Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG'ye desteğini esirgemeyen Amerika, bu sefer kadın teröristlerden oluşan bir akademi kurdu.

İşçiler, gösteriler nedeniyle Dicle Nehri üzerindeki köprüler kapalı olduğu için diğer yakadaki iş yerlerine teknelerle gitmeye başladı.

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AK Parti'den yeni EYT açıklaması

Ömer Çelik, gündemi uzun süre meşgul eden EYT ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.