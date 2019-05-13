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Samsun'da Türk bayrağı ile şehir turu

1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, halkın omzunda şehir turuna çıkarıldı.

DHA | 13.05.2019 - 21:45..
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeniyle Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivali Koç Spor Fest'in 2019 Bahar Oyunları Samsun'da başladı.

"YÜRÜYORUZ YOLUNDA"

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu  iş birliğiyle planlanan '19 Mayıs'ın 100'üncü yılında, Yürüyoruz Yolunda' temalı büyük halk yürüyüşü yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelen gençler, 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

Samsun'da Türk bayrağı ile şehir turu

Samsun'da Türk bayrağı ile şehir turu

Samsun'da Türk bayrağı ile şehir turu

Samsun'da Türk bayrağı ile şehir turu

Samsun'da Türk bayrağı ile şehir turu

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