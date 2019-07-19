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Samsun’da uçurumdaki köpek kurtarıldı

Uçurum kenarında mahsur kalan köpek, vatandaşların yardımıyla uçurumdan indirildi.

İHA | 19.07.2019 - 17:06..
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Samsun'da uçurumdaki köpeği gören emniyet güçleri, zaman kaybetmeden kurtarma çalışmalarına başladı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DURUMU FARK ETTİ

Samsun'un İlkadım ilçesi Kuşçulu mevkisi Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tutuklanan bir şüpheliyi cezaevine götürürken uçurumda mahsur kalan bir köpeği fark ettiler.

Samsun’da uçurumdaki köpek kurtarıldı

30 METRELİK UÇURUMDA MAHSUR KALDI

Sıcaktan ve açlıktan bitkin halde olan, yaklaşık 30 metrelik uçurumda mahsur kalan köpek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun’da uçurumdaki köpek kurtarıldı

EKİPLER ZORLANDI

Ekipler, itfaiye merdiveni ile uçurumdaki köpeğin bulunduğu yere ulaşmaya çalıştı. Köpeğin bulunduğu yer dik yamaç olduğu için onu almakta zorluk çeken ekiplere bir vatandaş yardımda bulundu.

Uçuruma tırmanarak köpeğin yanına ulaşan vatandaş, itfaiye görevlisi genç kızın da yardımıyla uçurumdan alınan köpek, nefes kesen operasyon sonucunda kurtarıldı.

Yola indirilen köpek daha sonra özgürlüğüne kavuştu.

Samsun’da uçurumdaki köpek kurtarıldı

Samsun’da uçurumdaki köpek kurtarıldı

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