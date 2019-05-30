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Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

N.E.’nin (55) üst aramasında 150 adet ecstasy hap ele geçirildi.

İHA | 30.05.2019 - 17:10..
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Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

150 TANE SATIŞA HAZIR HAPLA YAKALANDI

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’ndeki meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen N.E.’nin (55) üst aramasında 150 adet ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan N.E.’nin ikametinde yapılan aramada 10 adet ecstsay hap daha elde edildi.

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

N.E., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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