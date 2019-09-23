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Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan kişi serbest kaldı

Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan kişinin serbest kaldığı öğrenildi.

İHA | 23.09.2019 - 21:36..
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Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişiden 15,02 gram bonzai ele geçmesiyle ilgili olayın firarisi olduğu iddia edilen M.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı.

2 PAKET HALİNDE

Hakkında uyuşturucu sattığına dair ihbar ve beyan bulunan M.Ö.’den 2 paket halinde 0,68 gram bonzai ele geçirildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.Ö., serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan kişi serbest kaldı

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