Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan kişi serbest kaldı

Erzurum'da, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, yolun sağındaki bariyerin üzerine çıktı.

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Kavanoz kapağı sıkıntısı devam ediyor

Esnaflar daha önce hiç olmadığı kadar kavanoz kapağına talep geldiğini ve ellerinde kapak kalmadığını belirtiyor.