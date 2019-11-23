Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, narkotik ekipleri Kale Mahallesi'ndeki bir iş yerinden irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edilen C Ç., H.K. ve M.K.'yi takibe aldı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinde yapılan aramada 895 adet, H.K.'nin üzerinden 18 adet adet, M.K.’in üzerinden ise 2 adet olmak üzere toplamda 915 adet ecstasy hap ele geçirildi. Daha sonra, H.K.’nin ikametinde yapılan aramada 30,10 gram ecstasy hap tozu ve 16 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi.

3 GÖZALTI

Olayın diğer şüphelisi C.Ç., Pazar Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan C Ç., H. K. ve M. K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.