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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 16.12.2019 - 17:50..
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, 8 şüphelinin yakalanması için cuma sabahı il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda paketler halinde 25,67 gram bonzai, 132 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 45,12 gram esrar, 33 adet ekstasy hap, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 50 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi elde edildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

8 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 8 şahıs sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaşı 18’den küçük olan 1 şüpheli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 8 zanlı "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i 18 yaşından küçük 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

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