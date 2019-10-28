taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7627
Euro
6.3917
Altın
1504.43
Borsa
100215.95
Gram Altın
278.578
Bitcoin
53359.15

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, bir kişi serbest bırakıldı.

İHA | 28.10.2019 - 00:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da birlikte hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen R.V., E.S., Ö.K. ve S.K. ile F.A. adlı kadını gözaltına aldı.

5 KİŞİDEN 4'Ü CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda paketler halinde 28,25 gram metamfetamin, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyal, uyuşturucu madde içmek için kullanılan çok sayıda aparat, 1 adet ekstasy hap, 36 kapsül sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan 5 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. E.S. serbert bırakılırken, R.V., Ö.K.ve S.K. ile F.A. adlı kadın mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bodrum'daki kaçak yapılardaki yıkım devam ediyor

Bodrum'daki kaçak yapılardaki yıkım devam ediyor

0
Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuğun vücuduna demir saplandı

Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuğun vücuduna demir saplandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir