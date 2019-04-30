Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 5 kişi tutuklandı

Samsun Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar sonucu uyuşturucu sattıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında daha önceden takibe alınan 6 kişi gözaltına alındı. Söz konusu operasyon kapsamında çok sayıda paketler ve satışa hazır fişekler halinde 190, 28 gram bonzai, 4 adet ekstasy hap, 4 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, uyuşturucu madde satışında elde edildiği değerlendirilen 385 TL para, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 6 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Hastalanan bir kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, 5 kişi ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Kadir Ö., Süleyman K., Erol Ç., Şahin B. ve Mustafa D. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.













