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Samsun'da yasağa rağmen çocuklarla halay çektiler

23 Nisan günü iki yetişkin kişi ile 15 çocuğun sokakta el ele halay çektiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

İHA |
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Samsun'da yasağa rağmen çocuklarla halay çektiler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ı yurdun birçok yerinde çoşkuyla kutlandı.

Koronavirüs nedeniyle kutlamalar evde yapılırken, bazı kişilerin kuralları ihlal ettiği görüldü.

YASAĞA RAĞMEN ÇOCUKLARLA HALAY ÇEKTİLER

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir sitenin bahçesinde iki yetişkin kişi ile 15 çocuğun el ele halay çektiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çekilen görüntülerde yetişkinlerin ve çocukların maske ve eldiven takmadıkları, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.

Samsun'da yasağa rağmen çocuklarla halay çektiler ViDEO

"ONLAR ÇOCUK, AKILLARI ERMİYOR YA BÜYÜKLER"

“Samsun Beyi” isimli bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntülerde, “Samsun'dan sinir zıplatan bir video! Virüsten 100'er 100'er öldüğümüz böylesi tehlikeli bir dönemde, yüzlerinde maske, ellerinde eldiven dahi olmayan bu yavruları, el ele tutuşturup, oyun oynatmak nedir? Hadi onlar çocuk, akılları ermiyor! Ya büyükler?” sözlerine yer verildi.

Samsun'da yasağa rağmen çocuklarla halay çektiler

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