Samsun'da yaşayan 96 yaşındaki adam koronayı atlattı

Samsun'da yaşayan 96 yaşındaki Kasım Akyüz ve 65 yaşındaki oğlu Yusuf Akyüz, koronavirüse yakalanarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

VİRÜSÜ YENDİLER

Tedavi sonucu virüsü atlatan baba ve oğlu 8 Nisan’da hastaneden taburcu oldu. Kasım Akyüz ve Yusuf Akyüz şimdiyse 14 günlük karantina süresinin dolmasını bekliyor.

"DOĞAL BESİNLERLE BESLENİRDİM"

Koronavirüsü yenen Kasım Akyüz hayatı boyunca hep doğal beslendiğini söyleyerek “65 yaşına kadar köyde yaşadım. Gençliğimizde hep tarla tapanda çalıştım, ot biçtim, tarla sürdüm. Hep taze ev yapımı yoğurt, süt, kaymak tüketirim. Doğal besinlerle beslenirdim. Buğday ektim, kendi ürettiğimiz undan ekmek yapıp yedik. Erken uyuyup, erken kalkarım. Dikkat ederim. Alkol, sigara hiçbir şey tüketmedim. Bu yaşıma kadar hiç ameliyat bile olmadım. Kendime dikkat ederdim” dedi.

"BABAM BAŞARDI"

Oğlu Yusuf Akyüz ise babasının hiçbir sıkıntısını kafasına takmadığını belirterek, “Babam hiçbir şeyi kendine dert etmez. Bizlere de bunu öğretti. Mutlu olmaya çalışır, kendini üzmek istemez. Babam 96 yaşında koronavirüsü yendi. Kas kaybı var, yürümekte zorlanıyor ama yaşı fazla olmasına rağmen virüsün etkilememesi bizi hem sevindirdi hem de şaşırttı. Babam başardı, ben bunu bağışıklık sisteminin güçlü olmasına bağlıyorum." diye konuştu.